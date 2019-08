Sané z Manchestru City podstúpil operáciu zraneného kolena

Krídelník si v zápase Community Shieldu proti FC Liverpool roztrhol skrížený väz.

Mníchov 19. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Leroy Sané z Manchestru City absolvoval v nedeľu večer v Innsbrucku operáciu zraneného kolena na pravej nohe. Krídelník si v zápase Community Shieldu proti FC Liverpool roztrhol skrížený väz.



Jeho operujúcim lekárom bol doktor Christian Fink, ktorý mal v opatere aj hráčov Bayernu Mníchov Lucas Hernandeza a Corentina Tolissa, no údajne to neznamená, že jeho prestup k Bavorom je istý. "Leroy Sané nemá nič spoločné s Bayernom Mníchov," povedal generálny manažér nemeckého majstra Karl-Heinz Rummenigge. "Je hráčom Manchestru City. To, že sa lieči tu, je výsledkom jeho vlastného rozhodnutia a konzultácie s lekármi nemeckého národného mužstva," dodal.



Bayern Mníchov mal o Saného v lete eminentný záujem, no zranenie zmenilo jeho plány. Správu ako prvý zverejnil Bild-Zeitung a zverejnila ju aj agentúra AFP.