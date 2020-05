Šanghaj chce za Ighala od Manchestru United viac ako 20 miliónov eur

Manchester 10. mája (TASR) - Čínsky futbalový klub Šanghaj Šen-chua žiada od Manchestru United približne 22 miliónov eur za trvalý prestup nigérijského útočníka Odiono Ighala. Ten je na Old Trafforde zatiaľ na hosťovaní do konca mája.



Tridsaťročný Ighalo prišiel do Manchestru v januári tohto roka, pred vypuknutím pandémie koronavírusu stihol odohrať za klub osem duelov a zaznamenal v nich štyri góly. Funkcionári United prejavili vzhľadom na plánovaný reštart Premier League záujem o jeho zotrvanie v klube, ale čínsky prvoligista nesúhlasí s predĺžením hosťovania do leta a podľa portálu britského denníka Daily Mail je ochotný kývnuť iba na dohodu o prestupe.



Nigérijčan túži zostať v Anglicku, United boli navyše jeho obľúbený klub už v detstve. "Chcel by som tu dokončiť sezónu ak to bude možné. Bol som pred pauzou v dobrej forme, strieľal som góly, ale potom sa všetko zastavilo," vyhlásil Ighalo.