Šanghaj Port oslavuje v čínskej superlige tretí ligový titul v sérii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mestský rival Šanghaj Šenhua uspel na pôde Tjandžinu 3:1, ale za obhajcom zaostal o dva body a druhý rok za sebou obsadil konečnú druhú priečku.

Autor TASR
Šanghaj 22. novembra (TASR) - Futbalisti Šanghaj Port získali tretíkrát za sebou majstrovský titul v čínskej superlige. Definitívu získali v sobotnom záverečnom 30. kole súťaže po víťazstve 1:0 na ihrisku Ta-lien Jingbo.

Mestský rival Šanghaj Šenhua uspel na pôde Tjandžinu 3:1, ale za obhajcom zaostal o dva body a druhý rok za sebou obsadil konečnú druhú priečku. Pre hráčov Port to je štvrtý titul v histórii a ich austrálsky kouč Kevin Muscat oslavuje svoj piaty v kariére. Dva získal s tímom Melbourne Victory v austrálskej A-League, jeden s Jokohamou Marinos v japonskej najvyššej súťaži a teraz druhý so Šanghajom Port. Muscata spájajú média s odchodom do Glasgowu Rangers, informovala agentúra AP.
