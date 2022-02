Sanitra po 16 dňoch v karanténe: Konečne som videl areál

Strelecký tréner Juraj Sanitra, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Čang-ťia-kchou 12. februára (TASR) - Juraj Sanitra prišiel do Pekingu týždeň pred štartom zimných olympijský hier, no biatlonový areál v Čang-ťia-kchou videl prvýkrát až v sobotu. Slovenský tréner ukrajinských biatlonistov mal totiž hneď po prílete do dejiska hier pozitívny test, ten sa opakoval aj v ďalších dňoch a tak strávil v karanténe "nekonečných" 16 dní.Bývalý prezident Slovenského zväzu biatlonu a tréner Anastasie Kuzminovej či Pavla Hurajta vedie od roku 2016 ukrajinských mužov. Na olympiáde v Pekingu mal s nimi veľké plány, tie však zastavil pozitívny test na koronavírus.rozrozprával sa o svojich trampotách.Po pozitívnom výsledku putoval do karantény, z nej mohol odísť až po dvoch negatívnych testoch za sebou. Izolácia sa však nečakane natiahla.povedal s úsmevom už v dejisku biatlonových súťaží v Čang-ťia-kchou.Tam sa z karanténneho hotela dostal až po vyše dvoch týždňoch a prvýkrát si ho prezrel v deň rýchlostných pretekov mužov:V karanténnom hoteli si krátil čas ako vedel, no veľa možností na rozptýlenie k dispozícii nebolo.povedal. Keď už bol v karanténe dlho, začali sa o jeho situáciu zaujímať aj predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru (MOV).Ďalšou komplikáciou bola komunikácia a vedenie tímu, ktorý sa 16 dní nestretol so svojím trénerom:Sanitra mal problém aj so sledovaním pretekov, keďže čínska televízia dávala prednosť športom, v ktorom má silnejšie zastúpenie domáca krajina.povedal Sanitra, ktorý si na hoteli našiel aj novú kratochvíľu:Dojem po príchode do biatlonového strediska mal veľmi pozitívny. Potešila ho aj strelnice, ktorú viacero pretekárov kritizovalo. Ako povedal, cíti sa ako ryba vo vode, keď sa neustále menia podmienky v streľbe:V sobotu ho potešili aj jeho zverenci, Dmytro Pidručnyj obsadil trináste a Arťom Pryma pätnáste miesto. Obaja tak majú šancu zabojovať o vyššie priečky v nedeľňajšej stíhačke.povedal.Sanitra však priznal, že do Pekingu prišiel s vyššími ambíciami a nebyť dlhej karantény, mohol na nich so svojimi zverencami lepšie pracovať:S akými cieľmi prišiel do Pekingu nechcel konkretizovať, no verí, že sa mu ich v zostávajúcom programe podarí naplniť.dodal.