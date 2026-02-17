< sekcia Šport
Sánkar Loch bude pokračovať v kariére až do ZOH 2030
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Nemecký sánkar Felix Loch bude pokračovať v kariére až do ZOH 2030 vo francúzskych Alpách. Na ZOH 2026 v Cortine d'Ampezzo sa mu nepodarilo získať tretie olympijské zlato v súťaži mužov, v ktorej obsadil až šieste miesto.
„Po dlhom uvažovaní a rozhovoroch s mojou rodinou som sa rozhodol, že to potiahnem až do ZOH 2030. Na dráhe v La Plagne chcem zabojovať o tie najvyššie priečky. Milujem sánkovanie a chcem sa mu venovať tak dlho, ako to len bude možné," uviedol pre agentúru DPA olympijský šampión zo Soči 2014 a Vancouveru 2010, ktorého najbližším cieľom je celkové prvenstvo v tejto sezóne Svetového pohára.
