Sánkar Ninis o účasti na 6. olympiáde: Rozhodne manželka a deti

Peking 6. februára (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis len ťažko trávil konečnú 21. pozíciu na ZOH v Pekingu. Päťnásobnému účastníkovi olympiády len o jedinú priečku uniklo miesto v záverečnej štvrtej jazde, v ktorej by mohol zlepšiť svoje olympijské maximum. Tým je aj naďalej 20. miesto zo Soči 2014. Končiť sa však nechystá a po rodinnej porade sa rozhodne, či sa pokúsi o účasť na šiestych ZOH.



Ninis po tretej jazde len ťažko nachádzal slová: "Nemôžem to rozdýchať, veľmi ma to mrzí a som z toho hotový. Bol som dnes pred pretekmi nervózny, lebo včerajšie jazdy mi narobili vrásky. Ale konečne som spodok prešiel, tak ako sa to má. Ale úplne mi vypadla horná časť, kde stačilo lepšie odriadiť zákrutu. Škoda."



Po prejazde cieľom nedeľnej tretej jazdy však figuroval na postupových priečkach, aj preto sa ihneď vybral na štart štvrtého kola. No vzápätí prišiel smutný rezultát. "Dúfal som, že aj napriek chybe som dohnal nejaké desatinky, a preto som utekal hore, aby som sa pripravil na štvrtú jazdu. Ale predbehol ma Lotyš. Chýbalo pár stotín. Nevadí, idem ďalej, budeme ešte bojovať na sto percent o dobrý výsledok v štafete," povedal Ninis.



Päť účastí pod olympijskými kruhmi by chcel 40-ročný sánkar ešte zveľadiť, no definitívne sa rozhodne až doma: "Sú to ďalšie štyri roky tvrdej práce. A ja som aj manžel a otec dvoch detí. Vypariť sa z domu na mesiac v kuse a nechať ženu samú... Uvidíme, ak bude súhlasiť manželka a deti dovolia, tak by som ešte chcel zabojovať o nejakú medailu. Za ten pocit, čo som tomu obetoval. Či to bude z olympiády neviem, ale aspoň zo Svetového pohára by som chcel."



Ninis uviedol, že pod jeho výkon sa podpísala aj nervozita: "Štart som mal pomalší oproti včerajšku, ale bol som fakt nervóznejší a plný očakávania. Chcel som dať bezchybnú jazdu, stačilo by to. Bolí to, je to drobné zaváhanie. Musím to v sebe ešte dusiť a vyliečiť sa z toho. Je ťažké vysporiadať sa s tým, ale v športe to takto chodí. Musím sa s tým vyrovnať sám. Zajtra sa pôjdem pozrieť na Petru Vlhovú, ak stihnem, potom aj na kolegyňu Katarínu Šimoňákovú. Pôjdem si vyvetrať hlavu."