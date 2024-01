Sánkari Vaverčák a Zmij na 14. mieste na MS v dvojsedadlových saniach

Výsledky MS v sánkovaní (Altenberg/Nem.):



muži - jednosedadlové: 1. Max Langenhan (Nem.) 1:47,813 min. (53,943 s + 53,870 s), 2. Nico Gleirscher (Rak.) +0,761 (54,230 + 54,344), 3. Felix Loch (Nem.) +0,817 (54,303 + 54,327), 4. Tucker West (USA) +0,882 (54,338 + 54,357), 5. Alexander Ferlazzo (Rak.) +0,992 (54,365 + 54,440), 6. Jonas Müller (Rak.) +1,037 (54,452 + 54,398), ... 14. Jozef NINIS +1,699 (54,575 + 54,937), 25. Marián SKUPEK (obaja SR)



dvojsedadlové: 1. Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Choepf (Rak.) 1:22,924 min., 2. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Rak.) +0,046, 3. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) +0,355, 5. Eduards Sevičs-Mikelsevičs, Lukass Krasts (Lot.) +0,592, 6. Ivan Nagler, Fabian Malleier (Tal.) +0,684, ... 14. Tomáš VAVERČÁK, Matej ZMIJ +1,298, 22. Christián BOSMAN, Michal MACKO (všetci SR) +



ženy - dvojsedadlové: 1. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) 1:24,761 min., 2. Anda Upiteová, Zane Kalumová (Lot.) +0,050 s, 3. Chevonne Chelsea Forganová, Sophia Kirkbyová (USA) +0,136, 4. Andrea Voetterová, Marlon Oberhoferová (Tak.) +0,221, 5. Maya Chanová, Reannyn Wellerová (USA) +0,397, 6. Dajana Eltbergerová, Saskia Schirmerová (Nem.) +0,843

Altenberg 27. januára (TASR) - Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili 14. miesto v pretekoch dvojsedadlových saní na MS v nemeckom Altenbergu. Druhú slovenskú posádku v zložení Christián Bosman, Michal Macko klasifikovali na 22. mieste po tom, čo sa nevošla do elitnej dvadsiatky. Z prvenstva sa tešili Rakúšania Juri Thomas Gatt a Riccardo Martin Choepf.Na 14. mieste sa umiesntil aj slovenský reprezentant Jozef Ninis v pretekoch jednosedadlových saní. Jeho krajan Marián Skupek sa neprebojoval do najlepšej dvadsiatky a obsadil 25. miesto. Zvíťazil domáci Max Langenhan, na druhom mieste sa umiestnil Rakúšan Nico Gleirscher so stratou 0,761 sekundy. Bronz si odniesol ďalší Nemec Felix Loch. Pre Langenhana ide už o druhú medailu z prebiehajúceho šampionátu, v piatok získal striebro v šprinte.Rakúšanky Selina Egleová a Lara Kippová triumfovali v pretekoch dvojsedadlových saní. Pred lotyšskou dvojicou Anda Upiteová, Zane Kalumová zvíťazili s náskokom 0,05 s. Bronz si odniesli Američanky Chevonne Chelsea Forganová a Sophia Kirkbyová, ktoré zaostali za víťazkami o 0,136 s.Egleová s Kippovou si napravili chuť po ôsmom mieste v piatkovom šprinte. "" poznamenala Egleová pre agentúru APA. Pre 21-ročné Rakúšanky to bolo prvé zlato z MS.