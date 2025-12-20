Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sánkari Vaverčák a Zmij obsadili v Lake Placid 12. miesto

Na archívnej snímke slovenskí sánkari Matej Zmij a Tomáš Vaverčák . Foto: TASR – Martin Baumann

Ďalšie slovenské duo Christián Bosman, Bruno Mick obsadilo 13. priečku.

Autor TASR
Lake Placid 20. decembra (TASR) - Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili na treťom podujatí Svetového pohára v Lake Placid 12- miesto. V súťaži dvojíc zaostali za víťaznými domácimi Američanmi Marcusom Muellerom a Anselom Haugsjaaom o 0,415 sekundy. Ďalšie slovenské duo Christián Bosman, Bruno Mick obsadilo 13. priečku.

sánkovanie - SP v Lake Placid:

muži - dvojice:

1. Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa (USA) 1:27,509 min, 2. Martins Bots, Roberts Plume (Lot.) +0,058 s, 3. Yannick Müller. Armin Frauscher (Rak.) +0,140...12. Tomáš VAVERĆÁK, Matej ZMIJ (SR) +0.415, 13. Christián BOSMAN, Bruno MICK (SR) +0,479

Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):

1. Toni Eggert, Florian Müller (Nem.) 210 bodov, 2. Juri Thomas Gatt. Riccardo Martin Schöpf (Rak.) 202, 3. Bots, Plume 195...13- BOSMAN, MICK 83...15. VAVERĆÁK, ZMIJ 76
