Sánkarka Geisenbergerová v súťaži žien zavŕšila zlatý hetrik

ZOH 2022 v Pekingu - Sánkovanie:



ženy - súťaž jednotlivkýň:



1. Natalie Geisenbergerová (Nem.) 3:53,454 min., - 2. Anna Berreiterová (Nem.) +0,493, 3. Tatjana Ivanovová (ROC) +1,053, 4. Madeleine Egleová (Rak.) +1,355, 5. Hanah Procková (Rak.) +1,370, 6. Lisa Schulteová (Rak.) +1,431, 7. Julia Taubitzová (Nem.) +1,979, 8. Eliza Tirumová (Lot.) +1,987, 9. Natalie Maagová (Švajč.) +2,486, 10. Andrea Vötterová (Tal.) +2,523...25. Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ (SR) +4,685

Peking 8. februára (TASR) - Nemecká sánkarka Natalie Geisenbergerová získala na ZOH 2022 v Pekingu titul olympijskej šampiónky v súťaži jednotlivkýň. V ľadovom tobogane strediska Jen-čching triumfovala o 493 tisícin sekundy pred krajankou Annou Berreiterovou a zavŕšila zlatý hetrik. Na bronzovej priečke skončila Tatjana Ivanovová reprezentujúca Ruský olympijský výbor, ktorá za víťazkou zaostala o vyše sekundu.Geisenbergerová v súťaži žien nenašla premožiteľku ani na ZOH 2018 v Pjongčangu a ZOH 2014 v Soči. Zlatým hetrikom sa vyrovnala legendárnemu Nemcovi Georgovi Hacklovi. Celkovo má v zbierke už päť zlatých olympijských medailí i jeden bronz a je najúspešnejšou sánkarkou v olympijskej histórii. Ziskom šiestich cenných kovov vyrovnala zápis Taliana Armina Zöggelera. V Pekingu bola po úvodnej jazde druhá za krajankou Juliou Taubitzovou. Po páde majsterky sveta v druhej jazde sa dostala na čelo a pozíciu líderky si suverénne udržala až do konca.Slovenská reprezentantka Katarína Šimoňáková obsadila 25. priečku so stratou 4,685 a na Geisenbergerovú. Pri svojom druhom olympijskom štarte nepostúpila do záverečnej štvrtej jazdy medzi elitnú dvadsiatku. V tretej jazde sa nedopustila žiadnej výraznej chyby a dosiahla čas 59,671 s, ktorý je jej pekinským maximom. Na posun vo výsledkovej listine to však nestačilo.