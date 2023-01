Sánkarka Šimoňáková obsadila v Sigulde 24. miesto

Sigulda 15. januára (TASR) - Slovenskí sánkari obsadili v súťaži miešaných tímových štafiet na podujatí Svetového pohára v lotyšskej Sigulde piate miesto. Katarína Šimoňáková, Jozef Ninis a duo Tomáš Vaverčák, Matej Zmij dosiahli súhrnný čas 2:14,931 min., ktorým o 1,788 sekundy zaostali za víťaznými domácimi pretekármi (Elina Ieva Vitolová, Kristers Aparjods, Martinš Bots/Roberts Plume). Druhí skončili Nemci, tretí Taliani. Preteky boli zároveň európskym šampionátom, v ktorom Slováci rovnako obsadili piatu pozíciu. V celkovom hodnotení SP štafiet im patrí so ziskom 55 bodov priebežné deviate miesto, vedú Lotyši (285).



Šimoňáková sa predstavila v nedeľu aj v súťaži jednotlivkýň, umiestnila sa v nej na 24. priečke. V hodnotení ME skončila na 19. mieste. Za víťaznou Nemkou Annou Berreiterovou zaostala v súčte dvoch kôl o 1,420 sekundy. Striebro vybojovala ďalšia nemecká reprezentantka Dajana Eitbergerová (+0,031), bronz získala domáca Vitolová (+0,037). Na čele celkového poradia SP figuruje Eitbergerová so ziskom 512 bodov, Šimoňákovej patrí 34. miesto (36).