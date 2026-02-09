< sekcia Šport
Sánkarka Taubitzová vedie po prvom dni súťaže jednotlivkýň
Zvyšné dve jazdy sú na programe v utorok. Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. februára (TASR) - Nemecká sánkarka Julia Taubitzová sa po prvom dni usadila na čele súťaže jednotlivkýň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Po dvoch jazdách vedie o 61 tisícin sekundy pred svojou krajankou Merle Fräbelovou. Bronzovú pozíciu drží Lotyška Elína Ieva Botová s mankom +0,495.
Zvyšné dve jazdy sú na programe v utorok. Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.
Zvyšné dve jazdy sú na programe v utorok. Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.