Sánkarka Taubitzová vedie po prvom dni súťaže jednotlivkýň

Nemka Julia Taubitzová pri príchode do cieľa na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku, pondelok 9. februára 2026. Foto: TASR/AP

Zvyšné dve jazdy sú na programe v utorok. Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 9. februára (TASR) - Nemecká sánkarka Julia Taubitzová sa po prvom dni usadila na čele súťaže jednotlivkýň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Po dvoch jazdách vedie o 61 tisícin sekundy pred svojou krajankou Merle Fräbelovou. Bronzovú pozíciu drží Lotyška Elína Ieva Botová s mankom +0,495.

