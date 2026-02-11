< sekcia Šport
Sánkarky Vötterová a Oberhoferová získali zlato v súťaži dvojíc
V olympijskej premiére tejto disciplíny triumfovali s náskokom 120 tisícin pred Nemkami Dajanou Eitbergerovou a Magdalenou Matschinovou.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Talianske sánkarky Andrea Vötterová a Marion Oberhoferová získali na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo zlaté medaily v súťaži dvojíc. V olympijskej premiére tejto disciplíny triumfovali s náskokom 120 tisícin pred Nemkami Dajanou Eitbergerovou a Magdalenou Matschinovou. Bronz vybojovali Rakúšanky Selina Egleová a Lara Michaela Kippová (+0,259).
Slovenské reprezentantky Viktória Praxová s Desanou Špitzovou obsadili posledné 11. miesto so stratou 5,229 s na víťazky. Už po úvodnej jazde zaostávali za vedúcimi Taliankami o vyše tri sekundy. Vötterová s Oberhoferovou dokázali v druhej jazde ešte zrýchliť a v domácom ľadovom koryte v Cortine dosiahli životný úspech. Líderky celkového poradia Svetového pohára Egleová s Kippovou sa museli uspokojiť s bronzovými medailami.
ženy - súťaž dvojíc:
1. Andrea Vötterová, Marion Oberhoferová (Tal.) 1:46,284 min, 2. Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (Nem.) +0,120 s, 3. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) +0,259, 4. Marta Robeznieceová, Kitija Bogdanovová (Lot.) +0,512, 5. Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA) +1,281, 6. Nikola Domowiczová, Dominika Piwkowská (Poľ.) +1,952, 7. Olena Steckivová, Oleksandra Mochová (Ukr.) +2,121, 8. Gulijienaiti Adikeyoumuová, Čao Ťia-jing (Čína) +2,203, 9. Raluca Stramaturaruová, Mihaela-Carmen Manolescuová (Rum.) +2,460, 10. Beattie Podulská, Kailey Allanová (Kan.) +3,198, 11. Viktória PRAXOVÁ, Desana ŠPITZOVÁ (SR) +5,229
