Sánkovanie, skeleton a boby budú na ZOH 2026 mimo Talianska

Bombaj 16. októbra (TASR) – Organizátori zimných olympijských hier v roku 2026 nestihnú pripraviť novú bobovú dráhu. Sánkovanie, skeleton a boby tak budú počas ZOH mimo Talianska. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) to potvrdil v pondelok po svojom zasadnutí.



Náklady na výstavbu nového ľadového koryta v Cortine d'Ampezzo narástli dvojnásobne. Prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI) Giovanni Malago v Bombaji informoval, že talianska vláda pracuje na presunutí súťaží v boboch, sánkovaní a skeletone do nového dejiska. "Ako dobre viete, toto dejisko bolo centrom dlhého a kontroverzného procesu. Od januára sa pracovalo na verejnom obstarávaní, ktoré prešlo rôznymi fázami," citovala Malaga agentúra AFP. Prostriedky, ktoré vláda pôvodne rezervovala na výstavbu dráhy, sa podľa neho presunuli inde v dôsledku globálnej finančnej krízy.



"Organizátori vo výsledku určili iné dejisko, mimo Talianska. Už teraz pracujeme spolu s MOV a medzinárodnými federáciami na preskúmaní všetkých dostupných riešení a analýze alternatív," dodala Malago. Jedna z najbližších bobových dráh sa nachádza v rakúskom Innsbrucku, o tomto dejisku sa už v minulosti hovorilo aj v súvislosti so ZOH 2026. Ďalšou možnosťou je švajčiarsky St. Moritz.



"Je to citlivé rozhodnutie. Neexistuje až tak veľa ľadových korýt, ktoré sú vyhovujúce," dodal Andrea Varnier, výkonný riaditeľ organizačného výboru. Rekonštrukciou mala pôvodne prejsť trať Eugenia Montiho, ktorá bola postavená pred 100 rokmi a pretekalo sa na nej na ZOH 1956. Mimo prevádzky je však už 15 rokov a jej rekonštrukcia mala stáť približne 50 miliónov eur. Zimné olympijské hry sú na programe od 6. do 22. februára 2026, nasledovať budú zimné paralympijské hry (5. - 15. marca).