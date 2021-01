Sánkovanie-SP: Preteky tímov vyhralo Rakúsko, Slováci nedokončili

Nemecká sánkarka Natalie Geisenbergerová, archívne foto. Foto: TASR/AP

Svetový pohár v nemeckom Königssee:

ženy:

1. Julia Taubitzová 1:41,402 min,

2. Natalie Geisenbergerová (obe Nem.) +0,310 s,

3. Madeleine Egleová (Rak.) +0,368,

4. Anna Berreiterová +0,678,

5. Dajana Eitbergerová (obe Nem.) +0,835,

6. Viktorija Demčenková (Rus.) +0,945,... 26. Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ (SR) +2,771



Celkové poradie SP (po 7 z 12 súťaží):

1. Geisenbergerová 595 BODOV,

2. Taubitzová 591,

3. Eitbergerová 445,... 22. ŠIMOŇÁKOVÁ 94



súťaž družstiev:

1. Rakúsko 2:42,729 min,

2. Nemecko +0,193 s,

3. Rusko +0,804,

4. Lotyšsko +1,010,

5. Taliansko 1,016,

6. USA 2,191,... SLOVENSKO nedokončilo

Schönau am Königssee 3. januára (TASR) - Nemecká sánkarka Julia Taubitzová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára na domácej trati v Königssee. Pripísala si tretie prvenstvo v sezóne. Slovenská reprezentantka Katarína Šimoňáková obsadila 26. priečku.V celkovom poradí vedie aj naďalej ďalšia Nemka Natalie Geisenbergerová, ktorá obsadila v nedeľu 2. priečku. Má však už iba štvorbodový náskok pred Taubitzovou. Šimoňákovej patrí celkovo 22. priečka.Súťaž tímov sa skončila triumfom Rakúšanov. Domácich Nemcov zdolali o 193 tisícin sekundy. Slovenské družstvo preteky nedokončilo. Katarína Šimoňáková a Jozef Ninis svoje úseky zvládli, no dvojici Tomáš Vaverčák, Matej Zmij sa to nepodarilo.