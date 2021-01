Sánkovanie: V Königssee triumf Eggerta s Beneckenom, na čele Rakúšania

SP v sánkovaní - Königssee:



muži - dvojice:

1. Toni Eggert, Sascha Benecken 1:40,284 min,

2. Tobias Wendl, Tobias Arlt (oba Nem.) +0,141 s,

3. Thomas Steu, Lorenz Koller +0,470,

4. Yannick Müller, Armin Frauscher (oba Rak.) +0,666,

5. Andris Šics, Juris Šics (Lot.) +0,743,

6. Robin Geueke, David Gamm (Nem.) +0,808,

..., 15. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij (SR) +2,040



Celkové poradie SP (po 7 z 12 súťaží):

1. Steu, Koller 586 b.,

2. Eggert, Benecken 566,

3. Wendl, Arlt 463,

..., 19. Vaverčák, Zmij 120

Schönau am Königssee 2. januára (TASR) - Nemeckí sánkari Toni Eggert a Sascha Benecken triumfovali v pretekoch dvojíc v rámci podujatia Svetového pohára v Königssee. V sobotňajšej súťaži zvíťazili s náskokom 141 tisícin sekundy pred ďalším domácim párom Tobias Wendl a Tobias Arlt, tretí skončili lídri SP Rakúšania Thomas Steu a Lorenz Koller (+0,470). Slovenskí reprezentanti Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili v konkurencii 24 posádok 15. miesto, za víťazmi zaostali v súčte dvoch jázd o 2,040 sekundy.V priebežnej klasifikácii SP majú lídri Steu s Kollerom 20-bodový náskok pred dvojicou Eggert, Benecken. Vaverčák so Zmijom figurujú so ziskom 120 bodov na 19. priečke.