< sekcia Šport
Santa Cruz pred duelom Paraguaja: „Aj Nemci majú svoje slabiny
Podľa niekdajšieho útočníka Bayernu Mníchov by receptom na úspech mohla byť fyzická hra.
Autor TASR
Mníchov 28. júna (TASR) - Bývalý paraguajský futbalový reprezentant Roque Santa Cruz tvrdí, že jeho krajania môžu v šestnásťfinále MS 2026 proti Nemecku prekvapiť. Podľa niekdajšieho útočníka Bayernu Mníchov by receptom na úspech mohla byť fyzická hra. Duel je na programe v pondelok o 22.30 h SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough.
„Nemci mávajú vo svojich zápasoch vysoké percento držania lopty a sú nebezpeční po štandardných situáciách. Aj oni však majú svoje slabiny. Platiť by mohli na nich rýchle, precízne kontry a tvrdá hra do tela," uviedol pre agentúru DPA Santa Cruz, ktorý bol priamym aktérom osemfinálového duelu oboch krajín na MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku. Nemci v ňom zvíťazili 1:0, keď sa v závere riadneho hracieho času presadil Oliver Neuville.
„Nemci mávajú vo svojich zápasoch vysoké percento držania lopty a sú nebezpeční po štandardných situáciách. Aj oni však majú svoje slabiny. Platiť by mohli na nich rýchle, precízne kontry a tvrdá hra do tela," uviedol pre agentúru DPA Santa Cruz, ktorý bol priamym aktérom osemfinálového duelu oboch krajín na MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku. Nemci v ňom zvíťazili 1:0, keď sa v závere riadneho hracieho času presadil Oliver Neuville.