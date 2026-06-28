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Santa Cruz pred duelom Paraguaja: „Aj Nemci majú svoje slabiny

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Ilustračná snímka z majstrovstiev. Foto: TASR/AP

Podľa niekdajšieho útočníka Bayernu Mníchov by receptom na úspech mohla byť fyzická hra.

Autor TASR
Mníchov 28. júna (TASR) - Bývalý paraguajský futbalový reprezentant Roque Santa Cruz tvrdí, že jeho krajania môžu v šestnásťfinále MS 2026 proti Nemecku prekvapiť. Podľa niekdajšieho útočníka Bayernu Mníchov by receptom na úspech mohla byť fyzická hra. Duel je na programe v pondelok o 22.30 h SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough.

Nemci mávajú vo svojich zápasoch vysoké percento držania lopty a sú nebezpeční po štandardných situáciách. Aj oni však majú svoje slabiny. Platiť by mohli na nich rýchle, precízne kontry a tvrdá hra do tela," uviedol pre agentúru DPA Santa Cruz, ktorý bol priamym aktérom osemfinálového duelu oboch krajín na MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku. Nemci v ňom zvíťazili 1:0, keď sa v závere riadneho hracieho času presadil Oliver Neuville.
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