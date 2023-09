Santos podľa médií údajne končí na lavičke poľskej reprezentácie

Varšava 13. septembra (TASR) - Poľské médiá v stredu informovali o tom, že Fernando Santos odchádza z postu trénera poľskej futbalovej reprezentácie. Šesťdesiatosemročný portugalský kouč čelí tlaku pre neuspokojivé výsledky Poľska v kvalifikácii na budúcoročné ME, v ktorej patrí "bieločerveným" so šiestimi bodmi 4. miesto.



Poľský futbalový zväz (PZPN) zatiaľ koniec Santosa nepotvrdil, pričom podľa správ rokovania o jeho odchode stále prebiehajú. Skúsený kouč v minulosti priviedol Portugalsko k triumfu na ME 2016 a v roku 2019 k víťazstvu v prvej edícii Ligy národov, no poľskej družine zatiaľ nedal očakávaný nový impulz. "Som iba tréner a nedokážem robiť zázraky na počkanie. Je to dlhodobý projekt. Napriek prehre v Albánsku sa nechystám rezignovať na svoju funkciu, ani dnes ani zajtra. Ak budú predstavitelia Poľskej futbalovej federácie žiadať, aby som pri reprezentácii skončil, tak sa tak stane," uviedol Portugalčan po nedeľnej prehre s Albánskom (0:2).



Santos je vo funkcii od januára tohto roka po ôsmich rokoch na lavičke Portugalska. Poliaci vo svojej päťčlennej kvalifikačnej E-skupine na EURO prehrali tri z doterajších piatich zápasov.