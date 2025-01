Santos potvrdil príchod Neymara

Rio de Janeiro 28. januára (TASR) - Brazílsky futbalový klub Santos FC potvrdil príchod 32-ročného útočníka Neymara do svojho tímu. Brazílčan sa po 12 rokoch vracia na miesto, kde odštartoval svoju profesionálnu kariéru.



"Neymar, je čas vrátiť sa ku svojím ľuďom, do tvojho domova a do klubu v našich srdciach. Vitaj, náš chlapec Ney! Vráť sa späť, aby si bol opäť šťastný v bielo-čiernom drese. Santos ťa víta s otvorenou náručou," uviedol prezident klubu Marcelo Teixeira na sociálnych sieťach. Neymar bol od leta 2023 hráčom Al-Hilalu, pre početné zranenia odohral za tím len sedem zápasov. Naposledy nastúpil na začiatku novembra, vedenie klubu ho nezaregistrovalo do druhej časti sezóny v Pro League. Brazílčan bol jeden z najlepšie platených futbalistov sveta, za rok 2024 zinkasoval od Al-Hihalu plat vo výške 101 miliónov eur.



S vedením účastníka Pro League sa dohodol na predčasnom ukončení kontraktu, ktorý mal platnosť do júna 2025. Týmto krokom prišiel Neymar o približne 62 miliónov eur. So Santosom by mal podpísať polročný kontrakt s opciou na ďalší rok. Brazílčan by mohol nastúpiť na prvý súťažný duel už 5. februára. Cieľom jeho návratu je nabrať hernú formu a prinavrátiť si pevné miesto v reprezentačnom tíme. So Santosom vyhral v minulosti brazílsky pohár a Pohár osloboditeľov (Copa Libertadores).