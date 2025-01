Sanusi zamieril z Podbrezovej do Žiliny: Presvedčila ma vízia klubu

Žilina 11. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Ridwan Sanusi sa stal novou posilou MŠK Žilina. Dvadsaťdvaročný krídelník zamieril k "šošonom" z Podbrezovej, v ktorej pôsobil od leta 2023 a za klub zo stredného Slovenska odohral v prebiehajúcej sezóne všetkých 18 duelov jesennej časti Niké ligy s bilanciou tri góly a tri asistencie. Sanusi podpísal pod Dubňom zmluvu do júna 2027.



Nigérijčan pôsobí na Slovensku od roku 2021, keď ho angažovala Sereď. Následne si vyskúšal nižšie súťaže v drese Pohronia a Trebišova. "Je to mladý talentovaný krídelník, veľmi dynamický, silný v súboji jeden proti jednému. Sledovali sme ho dlhšie a vzhľadom na svoj vek má slušné skúsenosti s našou súťažou. Očakávame zvýšenie kvality do ofenzívy, pričom vnímame aj jeho progres v defenzívnej zložke. Čakáme teda veľký prínos do útoku nielen v jarnej časti, ale aj do budúcna. Potrebujeme byť totiž pripravení na leto, ak by prišlo k nejakým posunom, aby sme na to boli nachystaní a mali alternatívy," uviedol pre klubový web športový manažér Karol Belaník.



Novic priebežne druhého tímu tabuľky prezradil, že záujem o jeho služby malo viacero tímov. "Bolo tam viacero možností, no Žilina ma presvedčila jasnou víziou a najmä štýlom futbalu, ktorý hrajú. Ten sa mi veľmi páči. Zároveň som cítil od vedenia úprimný záujem. Prišlo mi, že je to príležitosť, ktorú mám vziať. Určite je to pre mňa osobne krok vpred. Meno Žilina je v európskom futbale pojmom. Vo mne zarezonovala výhra U19 v mládežníckej Lige majstrov nad Dortmundom. To je dôkaz, ako sa tu pracuje. Takže keď hráte v takomto klube, ľudia vás jednoduchšie rozpoznajú," povedal hráč, ktorého hodnotu odhaduje špecializovaný portál transfermarkt.com na 550 tisíc eur.



"Ridwanovi ďakujeme za výkony a služby, ktoré urobil pre Podbrezovú. V jeho kariére nastal čas posunúť sa a my sme mu nechceli brániť. Veríme, že ho čaká úspešná kariéra," povedal generálny manažér Podbrezovej Miroslav Poliaček. Oba kluby nezverejnili prestupovú čiastku.