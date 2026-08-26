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Sanusi zamieril zo Žiliny na hosťovanie do Trenčína
Sanusi zaujal v Niké lige v drese Podbrezovej, za ktorú nastúpil počas dvoch sezón do 45 ligových zápasov a strelil desať gólov.
Autor TASR
Trenčín 26. augusta (TASR) - Nigérijský futbalista Ridwan Sanusi odišiel z MŠK Žilina do AS Trenčín na hosťovanie do konca tejto sezóny. O presune 23-ročného krídelníka informovali oba kluby v stredu na svojich weboch. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup.
Sanusi zaujal v Niké lige v drese Podbrezovej, za ktorú nastúpil počas dvoch sezón do 45 ligových zápasov a strelil desať gólov. Následne prestúpil začiatkom roka 2025 do Žiliny, no nepresadil sa medzi stabilné súčasti základnej zostavy „šošonov“. V minulom ročníku sa vrátil na hosťovanie do Podbrezovej. Jeho zmluva pod Dubňom je platná do konca roka 2027.
„Po návrate z Horehronia trénoval počas leta iba s B-tímom MŠK, pričom s jeho službami sa v aktuálnej sezóne v žlto-zelenom drese už nepočítalo. Aj preto sa opäť hľadala alternatíva a klub, v ktorom by mohol ďalej pôsobiť. Napokon po ňom siahol konkurenčný AS Trenčín, kde strávi tento ročník na hosťovaní s prípadnou opciou na permanentný transfer. Ridwanovi pod hradom Matúša Čáka želáme pevné zdravie a stabilné výkony,“ uviedol žilinský klub na svojom webe.
Sanusi zaujal v Niké lige v drese Podbrezovej, za ktorú nastúpil počas dvoch sezón do 45 ligových zápasov a strelil desať gólov. Následne prestúpil začiatkom roka 2025 do Žiliny, no nepresadil sa medzi stabilné súčasti základnej zostavy „šošonov“. V minulom ročníku sa vrátil na hosťovanie do Podbrezovej. Jeho zmluva pod Dubňom je platná do konca roka 2027.
„Po návrate z Horehronia trénoval počas leta iba s B-tímom MŠK, pričom s jeho službami sa v aktuálnej sezóne v žlto-zelenom drese už nepočítalo. Aj preto sa opäť hľadala alternatíva a klub, v ktorom by mohol ďalej pôsobiť. Napokon po ňom siahol konkurenčný AS Trenčín, kde strávi tento ročník na hosťovaní s prípadnou opciou na permanentný transfer. Ridwanovi pod hradom Matúša Čáka želáme pevné zdravie a stabilné výkony,“ uviedol žilinský klub na svojom webe.