Sarabia podpísal päťročný kontrakt s Parížom St. Germain

Sevilla 2. júla (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Pablo Sarabia prestúpil zo Sevilly do Paríža St. Germain. S úradujúcim francúzskym šampiónom podpísal päťročný kontrakt. V predchádzajúcej sezóne zaznamenal v drese tímu z metropoly Andalúzie 13 gólov.



Sevílla sa nechcela vzdať jeho služieb, no PSG bol ochotný zaplatiť výkupnú klauzulu vo výške 18 miliónov eur. V Paríži by mal v základnej jedenástke nahradiť Adriena Rabiota, ktorý odmietol predĺžiť kontrakt a posilnil talianskeho majstra Juventus Turín. Informovala o tom agentúra DPA.