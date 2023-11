Sarajevo bude hostiť ME v malom futbale v roku 2024

Sarajevo 18. novembra (TASR) - Majstrovstvá Európy v malom futbale v roku 2024 bude hostiť Sarajevo. Rozhodla o tom Európska federácia malého futbalu (EMF) na sobotnom Valnom zhromaždení v bulharskej Sofii.



Podujatie je naplánované na 1. až 9. júna a predstaví sa na ňom 24 najlepších európskych tímov. Slovensko bude na šampionáte obhajovať 5. miesto z ME 2022 v Košiciach.



"Je to len pár dní po skončení MS, ktoré sa uskutočnili v Spojených arabských emirátoch. Malý futbal však určite neplánuje žiadny väčší oddych. Práve uplynulé ME, ktoré sa uskutočnili v Košiciach mnoho ľudí považuje za jedno z najlepších podujatí v histórii malého futbalu. Ja verím, že Bosna prevezme organizačné žezlo s maximálnym odhodlaním a pripraví ďalší nezabudnuteľný športový sviatok. Slovenský reprezentačný tím na tomto podujatí nebude chýbať a ja dúfam, že sa nám podarí minimálne zopakovať skvelé výkony z uplynulých troch veľkých šampionátov," uviedol v tlačovej správe Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).