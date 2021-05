Šarangovič sa ospravedlnil za reakciu k slovenskej striedačke

Riga 22. mája (TASR) - Bieloruský hokejový reprezentant Jegor Šarangovič sa na sociálnej sieti ospravedlnil slovenskému tímu za nevhodnú reakciu v piatkovom úvodnom zápase na MS v Rige. Dvadsaťdvaročný útočník nepremenil minútu a šesť sekúnd pred koncom za stavu 4:2 pre SR trestné strieľanie, následne frustrovaný prešiel popri slovenskej striedačke rukou pri uchu naznačujúc, že si vychutnáva potlesk a vzápätí ukázal slovenským hráčom prostredník.



"V piatkovom zápase proti Slovensku moja frustrácia rezultovala v hanebný a nezodpovedný čin smerom k súperovej striedačke. Neexistuje ospravedlnenie na to, ako som sa správal a cítim sa za to trápne," napísal na svojom instagramovom profile kapitán bieloruskej reprezentácie. "Toto nie je odraz toho, aký som ako hráč a človek. Ako kapitán nášho tímu by som mal brať väčší ohľad na moje správanie na ľade i mimo neho. Dnes som sklamal svoj tím, trénerov i fanúšikov. Som ochotný niesť zodpovednosť za svoje činy a chcem sa za to ospravedlniť slovenskému tímu. Chcem sa z toho poučiť a ísť ďalej," dodal Šarangovič, ktorý v tejto sezóne debutoval v NHL v drese New Jersey. S 30 bodmi (16+14) v 54 zápasoch sa stal štvrtým najproduktívnejším hráčom Devils.



Šarangovič štyri minúty pred svojím nepremeneným nájazdom znížil na 2:4 z pohľadu Bieloruska a poriadne ešte zdramatizoval zápas. Slováci však napokon pridali v závere zásluhou Petra Cehlárika gól do prázdnej bránky a vo svojom úvodnom vystúpení v A-skupine MS zvíťazili 5:2.