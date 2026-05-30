Šaranová vo Varne v Top 50 so stuhou, vo viacboji 64.
Varna 30. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v modernej gymnastike Tereza Šaranová skončila na 64. priečke vo viacboji senioriek na majstrovstvách Európy v bulharskej Varne. Domáca majsterka zo sezón 2024–2026 ako jediná z trojice Sloveniek, seniorských jednotlivkýň, absolvovala v Paláci kultúry a športu kvalifikáciu všetkých štyroch disciplín, čo vyplynulo z formátu súťaže (dokopy maximálne 8 zostáv na krajinu).
Zohľadňovali sa tri najlepšie známky. V prípade Šaranovej (TJ Slávia STU Bratislava) to znamenalo chronologicky záverečnú stuhu (22,500), obruč (21,500) a kužele (21,050). Škrtli jej loptu (20,800). V relevantnom súčte dosiahla 65,050 bodu. Prvá v kvalifikácii bola nemecká reprezentantka Darja Varfolomejevová (87,300). Za stuhu sa Šaranová prebojovala do Top 50 – konkrétne na 47. pozíciu. S rovnakým náčiním bola na 55. mieste Emilia Piščulinová (Golden Girls Gymnastics Bratislava, 21,800). S kužeľmi sa pred 65. Šaranovú interne prepracovala 62. Nina Kadlicová (ŠK Juventa Bratislava, 21,800).
„Vystúpenie Terezy pre mňa bolo sklamaním, keďže s loptou aj s kužeľmi sa dopustila veľkých chýb, ktoré ju stáli zrážky za technické predvedenie i obťažnosť a pripravili ju o lepšie umiestnenie. Ani v ďalších dvoch zostavách nepredviedla svoje stabilné výkony ako na M SR. Konkurencia sa posúva veľmi rýchlo vpred a je potrebné v prvom rade cvičiť bez pádov náčinia, pracovať na technicky čistom predvedení obťažnosti a v neposlednom rade na psychickej odolnosti a viere vo svoje schopnosti,“ uviedla pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej gymnastickej federácie Ivana Motolíková, trénerka Šaranovej a zároveň na tomto podujatí vedúca výpravy.
