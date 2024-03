Sargeant prišiel o VC Austrálie, Williams dal jeho monopost Albonovi

Melbourne 22. marca (TASR) - Thajský jazdec F1 Alex Albon rozbil svoj monopost počas úvodného tréningu na Veľkej cene Austrálie. Napriek vážnemu poškodeniu sa však pilot Williamsu predstaví v sobotňajšej kvalifikácii i nedeľňajších pretekoch, využije v nich vozidlo tímového kolegu Logana Sargeanta, ktorý tak príde o štart na okruhu v Melbourne.



Albon havaroval v piatkovom tréningu, keď vo výjazde zo šiestej zákruty vyšiel na obrubník, ktorý ho rozhodil a stratil kontrolu nad svojím vozidlom. Vo vysokej rýchlosti narazil najprv do steny na pravej a následne i bariéry na ľavej strane vozovky. Z nehody vyviazol bez zranenia, nemohol však štartovať v druhom tréningu. Na trati zanechalo poškodené auto množstvo úlomkov. Tím neskôr potvrdil, že monopost je zničený a stajňa nemá v Austrálii náhradné šasi. Reálna nebola ani oprava.



Vedenie tímu však dalo Albonovi možnosť štartovať v pretekoch, keď mu poskytlo na zvyšok víkendu Sargeantov monopost. Šéf Williamsu James Vowles to zdôvodnil tým, že thajský jazdec má väčšiu šancu získať prvé body v sezóne. "Logan by nemal doplácať na chybu, ktorú neurobil, no každé preteky sa rátajú, zvlášť pri takom nabitom štartovom poli. Takže sme spravili rozhodnutie postavené na tom, aby sme zvýšili potenciál získať body v tento víkend," citovala Vowlesa AFP.



Sargeanta verdikt tímu rozosmútil. "Je to najťažší moment v mojej doterajšej kariére. Som tu však naďalej pre tím a budem sa usilovať pomôcť mu akýmkoľvek spôsobom, aby sme maximalizovali naše spoločné úsilie," vyhlásil Američan. Albon získal 27 z 28 bodov, ktoré vybojoval Williams v minuloročnom šampionáte. Dvadsaťsedemročného Thajčana potešilo, že tím má v neho takú dôveru: "Logan bol vždy dokonalý profesionál a od prvého dňa tímový hráč. Viem, že nebude pre neho ľahké to prijať. V tejto chvíli sa však nemôžem nechať tým rozrušiť, mojou jedinou prácou je maximalizovať náš potenciál v tento súťažný víkend."