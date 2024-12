Sarkenov dostal jednozápasový dištanc za zákrok na Deja

Ottawa 31. decembra (TASR) - Kazašský hokejista Assanali Sarkenov musel vynechať utorkový duel B-skupiny na MS hráčov do 20 rokov proti Švajčiarsku. Osemnásťročný útočník dostal jednozápasový dištanc za zákrok na Františka Deja v pondelkovom súboji so Slovenskom (4:5 pp).



K incidentu došlo v 16. minúte tretej tretiny. Sarkenova za krosček vylúčili na 5 minút a do konca zápasu. "Disciplinárna komisia rozhodla, že osobný trest na ľade bol správny a že je potrebný ďalší dodatočný trest. Krosček v takejto situácii môže viesť k ťažkým zraneniam," informovala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom oficiálnom webe.



Mladí Slováci napriek presilovej hre inkasovali počas vylúčenia Sarkenova v závere stretnutia dva góly a o ich triumfe potom rozhodol až v predĺžení obranca Maxim Štrbák.