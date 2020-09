Šarmíra na lavičke Trnavy vymenil Hrnčár: Tím potreboval impulz

Bratislava 14. septembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov Spartaka Trnava sa stal Norbert Hrnčár. Ten v pondelok na poste vymenil Mariána Šarmíra, ktorý sa s vedením "andelov" po prehre v derby so Slovanom Bratislava (0:2) dohodol na ukončení spolupráce.



Dôvodom výmeny na trénerskej lavičke sú neuspokojivé výsledky a predvádzaná hra v uplynulých zápasoch. Trnava je po 6. kole v tabuľke na šiestom mieste so siedmimi bodmi. Na konte má dve víťazstvá, jednu remízu a tri prehry.



Marián Šarmír prevzal mužstvo pred reštartom minulej sezóny a doviedol Spartak na 4. miesto tabuľky. V baráži o Európsku ligu UEFA 2020/2021 najskôr jeho zverenci vyradili Trenčín, no vo finále podľahli Ružomberku. V tejto sezóne začal Spartak dvoma víťazstvami, no potom v štyroch zápasoch nevyhral a v posledných troch neskóroval.



"Ďakujem klubu za prejavenú dôveru. Vidím, že mužstvo potrebuje v tomto období nejaký impulz, a preto sme usúdili, že zmena trénera by ho mohla priniesť," povedal pre klubový web Šarmír, ktorého nástupcom sa stane 50-ročný Norbert Hrnčár. Ten povedie mužstvo už v utorok v pohárovom zápase vo Zvončíne.



Hrnčár bol v minulej sezóne na lavičke AS Trenčín, predtým viedol Ružomberok, Myjavu aj Banskú Bystricu, v českej lige trénoval Karvinú.