Sarr z FC Chelsea bude hosťovať v Štrasburgu

Londýn 1. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea poslal obrancu Mamadoua Sarra na hosťovanie do Racingu Štrasburg. Tam by mal odohrať celú nadchádzajúcu sezónu v Ligue 1.



Francúzsky klub potvrdil hosťovanie na svojej webovej stránke, Sarra pritom predal Chelsea v júni. Štrasburg vlastní konzorcium vedené Toddom Boehlym a Clearlake Capital, ktoré kúpilo Chelsea v roku 2022. Devätnásťročný Sarr je francúzsky reprezentant do 20 rokov a v minulej sezóne odohral za Štrasburg 27 ligových zápasov a pomohol mu zabezpečiť si miesto v play off Konferenčnej ligy.