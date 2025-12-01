< sekcia Šport
Sarrazin sa chce vrátiť na svahy: „Ale nebude to za každú cenu“
Tridsaťjedenročný špecialista na rýchlostné disciplíny bol po ťažkom páde z minulého decembra v ohrození života, ale po dlhej rekonvalescencii je návratu na svahy naklonený.
Autor TASR
Paríž 1. decembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin sa možno vráti do súťažného kolotoča. Tridsaťjedenročný špecialista na rýchlostné disciplíny bol po ťažkom páde z minulého decembra v ohrození života, ale po dlhej rekonvalescencii je návratu na svahy naklonený.
K incidentu došlo 27. decembra počas tréningu pred zjazdom v talianskom Bormiu. Sarrazinovi po páde diagnostikovali subdurálny hematóm, teda krvácanie v oblasti mozgu. „Chcem to znova skúsiť, vrátiť sa a lyžovať na profesionálnej úrovni. Ale nebude to za každú cenu. Ak si uvedomím, že na vrcholový šport to nestačí, prestanem,“ uviedol Francúz v rozhovore pre Eurosport.
Päťnásobný víťaz podujatí Svetového pohára vyjadril vďačnosť nad tým, že mu nezostali trvalé následky. „Znovu som sa dostal do svojej starej formy, obmedzujú ma len kolená. Ale okrem toho nemám žiadne trvalé následky. Nič mi nebráni v tom, aby som bol znova tým, kým som bol. Je to neuveriteľné šťastie a ani neviem dať najavo, aký som vďačný. Verím, že v živote nedostanete veľa voľných kariet, ale ja som jednu dostal a využil som ju dokonale,“ dodal Sarrazin podľa DPA.
