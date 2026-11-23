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Sarrazin sa vracia po dvojročnej pauze, štartuje v Copper Mountain
Tridsaťdvaročný Sarrazin, dvojnásobný víťaz prestížneho zjazdu v Kitzbüheli, sa zranil 27. decembra 2024.
Autor TASR
Paríž 23. novembra (TASR) – Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin by mal v sobotu štartovať v super-G Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain. Do súťažného diania by sa tak vrátil takmer dva roky po hrozivom páde, pri ktorom utrpel vážne zranenia hlavy.
Tridsaťdvaročný Sarrazin, dvojnásobný víťaz prestížneho zjazdu v Kitzbüheli, sa zranil 27. decembra 2024. Počas tréningovej jazdy pred pretekmi v talianskom Bormiu narazil do bezpečnostných sietí. Neutrpel žiadne poškodenie mozgu ani neurologické následky. Po dlhej rehabilitácii sa v septembri zúčastnil na tréningovom kempe francúzskeho tímu v Argentíne.
Jeho meno sa teraz objavilo na zozname nominovaných pretekárov na podujatie v americkom Colorade, ktorý zverejnila Francúzska lyžiarska federácia, informovala v pondelok agentúra AFP. Sarrazin zažil prelomovú sezónu 2023/2024, v ktorej vyhral tri zjazdy – dvakrát v Kitzbüheli a raz v Bormiu – a pridal aj triumf v super-G vo Wengene.
Tridsaťdvaročný Sarrazin, dvojnásobný víťaz prestížneho zjazdu v Kitzbüheli, sa zranil 27. decembra 2024. Počas tréningovej jazdy pred pretekmi v talianskom Bormiu narazil do bezpečnostných sietí. Neutrpel žiadne poškodenie mozgu ani neurologické následky. Po dlhej rehabilitácii sa v septembri zúčastnil na tréningovom kempe francúzskeho tímu v Argentíne.
Jeho meno sa teraz objavilo na zozname nominovaných pretekárov na podujatie v americkom Colorade, ktorý zverejnila Francúzska lyžiarska federácia, informovala v pondelok agentúra AFP. Sarrazin zažil prelomovú sezónu 2023/2024, v ktorej vyhral tri zjazdy – dvakrát v Kitzbüheli a raz v Bormiu – a pridal aj triumf v super-G vo Wengene.