Sarrazin vyhral prvýkrát v kariére zjazd v Kitzbüheli

Výsledky piatkového zjazdu SP v Kitzbüheli:

1. Cyprien Sarrazin (Fr.) 1:55,75 min

2. Florian Schieder (Tal.) +0,05

3. Marco Odermatt (Švajč.) +0,34

4. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,35

5. Cameron Alexander (Kan.) +0,46

6. Dominik Paris (Tal.) +0,58

7. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,60

8. Justin Murisier (Švajč.) +0,83

9. Arnaud Boisset (Švajč.) +1,11

10. Nils Allegre (Fr.) +1,13



celkové poradie SP (po 17 zo 41 súťaží):

1. Odermatt 1076 b.

2. Sarrazin 560

3. Marco Schwarz (Rak.) 464

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 440

5. Manuel Feller (Rak.) 384

6. Kriechmayr 352



poradie v zjazde (6 z 11):

1. Odermatt 436 b.

2. Sarrazin 410

3. Paris 269

4. Kilde 220

5. Bryce Bennett (USA) 207

6. Kriechmayr 178

Kitzbühel 19. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin vyhral prvýkrát v kariére slávny zjazd v Kitzbüheli. Na obávanom Streife triumfoval v piatok s náskokom piatich stotín sekundy pred Talianom Florianom Schiederom a tešil sa zo svojho štvrtého prvenstva v pretekoch Svetového pohára. Tretí skončil suverén prebiehajúcej zimy Marco Odermatt zo Švajčiarska (+0,34).Dvadsaťdeväťročný Sarrazin sa stal prvým francúzskym víťazom na legendárnej zjazdovke od čias Luca Alphanda, ten to dokázal spolu trikrát (dvakrát 1995 a 1997). Parádne mu vyšla najmä spodná pasáž, kde získal na konkurentov rozhodujúci náskok. Výbornú líniu našiel v Hausbergkante, vyšiel mu aj výjazd z traverzy a v cieľovej rovinke so záverečným skokom nabral vyše 140-kilometrovú rýchlosť. Na najvyšší stupeň sa postavil tretíkrát v tejto sezóne, zjazd predtým v kariére vyhral iba v decembri minulého roka v Bormiu. Minulý týždeň triumfoval v super-G vo Wengene, kde bol v oboch zjazdoch druhý. Okrem Sarrazina a Alphanda sa na Streife tešil z Francúzov v SP už iba Jean-Claude Killy (1967).," tešil sa v cieli Sarrazin, ktorý dosiahol čas 1:55,75 min a pri pohľade na víťaznú trofej v rozhovore pre ORF povedal: "." V celkovom poradí stráca z druhého miesta na lídra seriálu Odermatta priepastných 516 bodov, v hodnotení zjazdu skresal manko na Švajčiara na 26 bodov.Sneženie a znížená viditeľnosť spôsobili, že organizátori museli piatkový program o hodinu posunúť, počasie sa však potom zlepšilo, a tak nemuseli najťažší zjazd v kalendári skrátiť. Štartovalo sa teda podľa plánu z klasického bodu vo výške 1665 m.n.m. a prvý relevantný čas stanovil s čislom 4 Kanaďan Cameron Alexander. O dvanásť stotín za ním potom zaostal aj trojnásobný víťaz z Kitzbühelu Dominik Paris a ešte o dve stotiny viac stratil domáci spolufavorit Vincent Kriechmayr. S čislom 10 sa na post lídra dostal Odermatt, ktorému vyšli kritické pasáže i cieľový úsek, no na jeho premiérový triumf na Streife to nestačilo. Američan Ryan Cochran-Siegle za ním ešte o stotinu zaostal, no s dvanástkou ho predstihol Talian Florian Schieder (druhý v Kitzbüheli aj vlani) a so štrnástkou neskorší víťaz Sarrazin.Na štarte chýbal víťaz druhého z dvoch vlaňajších kitzbühelských zjazdov Aleksander Aamodt Kilde, nórsky reprezentant mal minulý týždeň vo Wengene ťažký pád a pre zranenia vynechá zvyšok sezóny.V sobotu je v rakúskom stredisku na programe druhý zjazd a 84. ročník Hahnenkammu vyvrcholí v nedeľu tradičným slalomom na Ganslernhangu. V piatok boli v hľadisku okrem kitzbühelskej stálice Arnolda Schwarzeneggera napríklad aj írsko-nemecký herec Michael Fassbender či americký politik John Kerry, informovala agentúra AFP.