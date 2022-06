Sarri predĺžil kontrakt s Laziom do roku 2025

Rím 2. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím predĺžil kontrakt s trénerom Mauriziom Sarrim do roku 2025.



Šesťdesiattriročný kormidelník podpísal zmluvu na dva roky, doterajšia mu mala vypršať po nasledujúcej sezóne. Na lavičku Lazia prišiel vlani v júni, keď vystriedal Simoneho Inzaghiho, ktorý odišiel do Interu Miláno.



Bývalý tréner Chelsea, Juventusu či Neapolu priviedol Lazio v uplynulej sezóne na piate miesto tabuľky a postúpil s ním do Európskej ligy. Informovala agentúra AFP.