Sasnovičová vyradila v 2. kole Raducanuovú - šampiónku US Open

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Varvara Gračevová (Rus.) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:4, 6:7 (5),

Kaia Kanepiová (Est.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:4, 6:4,

Leylah Annie Fernandezová (Kan.-17) - Katerina Siniaková (ČR) 6:3, 6:2,

Sloane Stephensová (USA) - Sorana Cirsteová (Rum._26) 3:6, 6:2, 6:0,

Karolína Muchová (ČR) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (5), 7:6 (4),

Cori Gauffová (USA-18) - Alison van Uytvancková (Belg.) 6:1, 7:6 (4),

Angelique Kerberová (Nem.-21) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:1, 7:6 (2),

Amanda Anisimovová (USA-27) - Donna Vekičová (Chor.) 6:4, 6:1,

Elise Mertensová (Belg.-31) - Marie Bouzková (ČR) bez boja,

Aleksandra Sasnovičová (Biel.) - Emma Raducanuová (V. Brit.-12) 3:6, 6:1, 6:1,

Victoria Azarenková (Biel.-15) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:1, 7

Paríž 25. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Victoria Azarenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole ako nasadená pätnástka zdolala Nemku Andreu Petkovičovú 6:1, 7:6 (3). Ďalej ide aj Švajčiarka Jil Teichmannová, turnajová dvadsaťtrojka si poradila so Srbkou Olgou Danilovičovou 6:4, 6:1.O prekvapenie sa postarala Bieloruska Aleksandra Sasnovičová, ktorá vyradila dvanástu nasadenú Britku Emmu Raducanuovú. Vlaňajšia šampiónka US Open vyhrala prvý set 6:3, no ďalšie dva prehrala hladko 1:6, keď doplatila na veľký počet nevynútených chýb. S turnajom sa rozlúčila aj vlaňajšia semifinalistka Maria Sakkariová. Štvrtá nasadená Grékyňa prehrala s Češkou Karolínou Muchovou 6:7 (5), 6:7 (4).