Sassuolo remizoval s AC Miláno, Berardi nepremenil penaltu

Serie A - 4. kolo:



US Sassuolo - AC Miláno 0:0

Rím 30. augusta (TASR) - Futbalisti AC Miláno iba remizovali v utorkovom zápase 4. kola talianskej Serie A na ihrisku US Sassuolo 0:0. Obhajca titulu mal až 63-percentné držanie lopty, no vyslal iba jednu strelu do priestoru brány súpera. Mohol aj prehrať, no domáci Domenico Berardi v 23. minúte nepremenil pokutový kop. "Rossoneri" sa vďaka zisku bodu dostali s 8 bodmi na čelo tabuľky, no konkurenti odohrali o zápas menej. Sassuolo figuruje s 5 bodmi na 10. priečke.