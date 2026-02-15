< sekcia Šport
Sassuolo vyhralo na pôde Udinese 2:1
Autor TASR
Rím 15. februára (TASR) - Futbalisti Sassuola vyhrali v nedeľnom zápase 25. kola Serie A na pôde Udinese 2:1. Zápas otočili v priebehu dvoch minút a v neúplnej tabuľke sú na jedenástom mieste, o skóre za Bolognou, ktorá prežíva krízu. Udinese je deviate.
sumár - 25. kolo Serie A:
Udinese Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (1:0)
Góly: 10. Solet - 56. Lauriente, 58. Pinamonti
