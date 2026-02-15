Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
Sassuolo vyhralo na pôde Udinese 2:1

Na snímke Andrea Pinamonti zo Sassuola (v strede) oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu v zápase Serie A medzi Udinese a Sassuolom v talianskom Udine v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Zápas otočili v priebehu dvoch minút a v neúplnej tabuľke sú na jedenástom mieste, o skóre za Bolognou, ktorá prežíva krízu.

Autor TASR
Rím 15. februára (TASR) - Futbalisti Sassuola vyhrali v nedeľnom zápase 25. kola Serie A na pôde Udinese 2:1. Zápas otočili v priebehu dvoch minút a v neúplnej tabuľke sú na jedenástom mieste, o skóre za Bolognou, ktorá prežíva krízu. Udinese je deviate.



sumár - 25. kolo Serie A:

Udinese Calcio - Sassuolo Calcio 1:2 (1:0)

Góly: 10. Solet - 56. Lauriente, 58. Pinamonti
.

