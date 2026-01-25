< sekcia Šport
Sassuolo vyhralo nad Cremonese 1:0
Autor TASR
Rím 25. januára (TASR) - Futbalisti Sassuola zvíťazili v stretnutí 22. kola talianskej Serie A nad Cremonese 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral už v 3. minúte Gambijčan Alieu Fadera. Oba tímy vstúpili do zápasu po sedemzápasovej sérii bez výhry. Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v neúplnej tabuľke na 11. miesto, Cremonese je o tri priečky nižšie.
Serie A - 22. kolo:
US Sassuolo - US Cremonese 1:0 (1:0)
Gól: 3. Fadera
