Sassuolo vyhralo nad Cremonese 1:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v neúplnej tabuľke na 11. miesto, Cremonese je o tri priečky nižšie.

Autor TASR
Rím 25. januára (TASR) - Futbalisti Sassuola zvíťazili v stretnutí 22. kola talianskej Serie A nad Cremonese 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral už v 3. minúte Gambijčan Alieu Fadera. Oba tímy vstúpili do zápasu po sedemzápasovej sérii bez výhry. Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v neúplnej tabuľke na 11. miesto, Cremonese je o tri priečky nižšie.



Serie A - 22. kolo:

US Sassuolo - US Cremonese 1:0 (1:0)

Gól: 3. Fadera
.

