Sassuolo zvíťazilo nad Comom 2:1 v 33. kole Serie A
S 58 bodmi mu patrí piata priečka, šiesty AS Rím však stráca len bod a má zápas k dobru.
Autor TASR
Rím 17. apríla (TASR) - Futbalisti Sassuola zvíťazili v piatkovom stretnutí 33. kola talianskej Serie A nad Comom 2:1 a v tabuľke sa posunuli so ziskom 45 bodov priebežne na deviate miesto. Como utrpelo druhú prehru za sebou a skomplikovalo si boj o pohárové priečky. S 58 bodmi mu patrí piata priečka, šiesty AS Rím však stráca len bod a má zápas k dobru.
Serie A - 33. kolo:
US Sassuolo - Como 1907 2:1 (2:1)
Góly: 42. Volpato, 44. Nzola - 45.+2 N. Paz
