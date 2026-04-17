Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
< sekcia Šport

Sassuolo zvíťazilo nad Comom 2:1 v 33. kole Serie A

Hráč Como Marco-Oliver Kempf (uprostred vpravo) bojuje o loptu s Nemanjom Matičom zo Sassuola v zápase talianskej ligy Serie A US Sassuolo - Como 1907 v Reggiu Emilia 17. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 17. apríla (TASR) - Futbalisti Sassuola zvíťazili v piatkovom stretnutí 33. kola talianskej Serie A nad Comom 2:1 a v tabuľke sa posunuli so ziskom 45 bodov priebežne na deviate miesto. Como utrpelo druhú prehru za sebou a skomplikovalo si boj o pohárové priečky. S 58 bodmi mu patrí piata priečka, šiesty AS Rím však stráca len bod a má zápas k dobru.



Serie A - 33. kolo:

US Sassuolo - Como 1907 2:1 (2:1)

Góly: 42. Volpato, 44. Nzola - 45.+2 N. Paz
