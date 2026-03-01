Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sassuolo zvíťazilo v 27. kole Serie A nad Atalantou Bergamo 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sassuolo triumfovalo nad Atalantou Bergamo 2:1 napriek tomu, že od 16. minúty hralo bez vylúčeného Andreu Pinamentiho.

Autor TASR
Rím 1. marca (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v 27. kole talianskej Serie A na pôde Cremonese 2:0. V tabuľke sú druhí s 10-bodovou stratou na mestského rivala Inter Miláno. O triumfe hostí rozhodol v 90. minúte srbský obranca Strahinja Pavlovič. V nadstavenom čase pridal poistku Portugalčan Rafael Leao.

Sassuolo triumfovalo nad Atalantou Bergamo 2:1 napriek tomu, že od 16. minúty hralo bez vylúčeného Andreu Pinamentiho. V tabuľke je ôsme, na siedmu Atalantu stráca sedem bodov..



Serie A - 27. kolo:

US Sassuolo - Atalanta Bergamo 2:1 (1:0)

Góly: 23. Kone, 69. Thorstvedt - 88. Musah, ĆK: 16. Pinamonti (Sassuolo)



US Cremonese - AC Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 90. Pavlovič, 90+4. Leao





