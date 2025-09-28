< sekcia Šport
Sassuolo zvíťazilo v 5. kole Serie A nad Udinese 3:1
Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo.
Autor TASR
Rím 28. septembra (TASR) - Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo. V nedeľu triumfovali na domácom trávniku nad Udinese 3:1.
Serie A - 5. kolo:
US Sassuolo - Udinese Calcio 3:1 (2:0)
Góly: 8. Lauriente, 12. Kone, 81. Iannoni - 55. Davis
US Sassuolo - Udinese Calcio 3:1 (2:0)
Góly: 8. Lauriente, 12. Kone, 81. Iannoni - 55. Davis