Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Šport

Sassuolo zvíťazilo v 5. kole Serie A nad Udinese 3:1

.
Edoardo Iannoni zo Sassuola (v strede) oslavuje po strelení tretieho gólu svojho tímu počas futbalového zápasu Serie A medzi Sassuolom a Udinese na štadióne Mapei v Reggio Emilia v Taliansku v nedeľu 28. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo.

Autor TASR
Rím 28. septembra (TASR) - Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo. V nedeľu triumfovali na domácom trávniku nad Udinese 3:1.



Serie A - 5. kolo:

US Sassuolo - Udinese Calcio 3:1 (2:0)

Góly: 8. Lauriente, 12. Kone, 81. Iannoni - 55. Davis
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku