Šatan berie turnaj ako investíciu do budúcna: Chýbali skúsenosti

Štokholm 20. mája (TASR) - Šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan označil svetový šampionát v Štokholme za investíciu do budúcna. Podľa generálneho manažéra reprezentácie chýbali k lepšiemu výsledku skúsenosti a národný tím nemal inú možnosť, ako staviť na mladších hráčov. Za príklad dal útočníka Dalibora Dvorského, ktorý podľa Šatana profesionálne prijal vynechanie zo zostavy a ukázal, že bude v budúcnosti líder reprezentácie.



Slováci obsadili na turnaji konečné 11. miesto. Najviac ich zrážala efektivita v zakončení, ktorú mali najhoršiu spomedzi všetkých 16 tímov. Deväť strelených gólov je najmenej od A-tímu na šampionáte v tomto storočí. „Vedeli sme, že tento rok nám chýbajú kľúčoví hráči, ktorí boli v minulosti oporami reprezentácie. Vedeli sme, že nemáme úplne najsilnejšie zloženie, tým, že boli absencie z rôznych dôvodov, ktoré samozrejme chápeme. Voľné miesta, ktoré vznikli, sme využili na to, aby sme dali ôsmim hráčom príležitosť premiéru na MS. Aby si vyskúšali, aké je to ťažké na medzinárodnej úrovni proti silným súperom, proti tímom, ktoré sú nabité hráčmi z NHL. Pre nich to bola obrovská skúsenosť do kariéry a myslím si, že pre reprezentáciu to bola investícia do budúcnosti,“ uviedol Šatan po záverečnom stretnutí Slovenska proti Fínsku (1:2).



Slováci nezvládli na turnaji najmä dôležité zápasy s Rakúskom a Lotyšskom. Žiadny bod neuchmatli ani favoritom, najbližšie boli v súboji proti Fínom. „Hráči, tréneri a takisto aj ja, všetci sme dúfali, že zvládneme tie dva kľúčové zápasy a budeme siahať na štvrťfinále. Body nám proste ušli, urobili sme my tie chyby, neurobili ich súperi. Možno to bolo z tlaku, možno z neskúsenosti, ale všetci sa musia nejako vyhrať na takejto úrovni. Pred tým, než prídu nejaké výhry, tak najprv prídu vždy prehry, aby sa hráči učili. Myslím si, že mali prístup, bojovali a za to som im v kabíne poďakoval,“ poznamenal Šatan a pokračoval v hodnotení šampionátu: „Chýbali nám kilogramy, centimetre a chýbali nám aj skúsenosti a góly. To je už daň za to, keď zoberiete tak mladé mužstvo. U nás iná možnosť nebola.“



Vyzdvihol prístup Dvorského, ktorý sledoval duel s Lotyšskom iba v pozícii zdravého náhradníka na tribúne. „Dal by som ho za príklad. Zobral to ako profesionál, pritom má iba 19 rokov. Povedal tie správne veci, nesťažoval sa na komunikáciu a ráno bol na raňajkách a neodišiel nikam. Toto sú vlastnosti, ktoré chceme v reprezentácii mať a na takýchto hráčov chceme v budúcnosti stavať. Takisto Samuel Honzek nehral proti Fínsku a bral to úplne v pohode. Sú to profesionáli a ja verím, že to aj budúci lídri našej reprezentácie,“ vyhlásil Šatan.



Zároveň čelil aj otázke, či nemal väčšie očakávania od hráčov, ktorí majú na konte viacero šampionátov a mali patriť k ťahúňom najmä z pohľadu skúseností: „Od niektorých sme samozrejme čakali, že ten tím potiahnu. Určite to tréneri vyhodnotia, nie so všetkými bude spokojnosť a zrejme to aj ovplyvní ďalšiu akciu, pre ktorú sme mali práve tie ospravedlnenky. Olympiáda ovplyvňuje nielen tieto MS neúčasťou niektorých hráčov, ale ovplyvní aj tie ďalšie o rok. Všetci sa chystajú a hráči NHL, s ktorými som hovoril, chcú ísť reprezentovať na olympiádu. Výkony na tomto šampionáte ovplyvnia aj nomináciu na olympijský turnaj.“



Zatiaľ otázne zostáva zloženie realizačného tímu. Mužstvo viedol v pozícii hlavného kouča premiérovo Vladimír Országh. Štyridsaťsedemročný kormidelník prišiel do rozbehnutého vlaku, keď na začiatku apríla nahradil v záverečnom bloku prípravy Craiga Ramsayho. Kanadskému odborníkovi prekazil siedmu účasť na MS za sebou zápal pľúc. „My chceme tomu dať hlavne nejaký čas. Craig je stále pod platným kontrakte a v liečbe. Myslím si, že tieto otázky budeme riešiť o pár týždňov, teraz je to predčasné. Určite by sme radi to vyriešili v priebehu leta.“



Pred sezónou kritizoval fungovanie zväzu aj v súčasnosti najlepší slovenský hokejista Juraj Slafkovský. Dvadsaťjedenročný útočník neposilnil Slovensko na MS vo Švédsku a Dánsku po dohode so svojím zamestnávateľom Montrealom Canadiens. Pred začiatkom plynutia nového kontraktu uprednostnil oddych a prípravu na ďalší ročník NHL. SZĽH i samotný hráč informovali, že obe strany spolu komunikovali a Slafkovského neúčasť nemá súvis s touto kritikou. Otázkou bolo, či bude zväz iniciovať stretnutia s hráčmi z NHL na čele so Slafkovským. „Áno. Juraj je pozvaný na zväz, kedykoľvek môže prísť. Sme sa o tom rozprávali v telefóne. Tak ako v minulosti boli hokejové letá, budeme obvolávať hráčov, či majú záujem o takéto niečo. Zväz je na to pripravený. Ak sa budú chcieť stretnúť, zahrať si golf alebo hocičo iné, radi ich dáme dohromady. Olympijská sezóna je určite pre nás dôležitá. Po dlhom čase tam budú aj hráči z NHL. My už v krátkej dobe budeme musieť oznámiť nejaké prvé mená. Celý ten NHL marketing okolo olympiády sa začína už v lete,“ uzavrel pred novinármi Šatan.