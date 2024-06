Šatan je jediný draftovaný Slovák, vybral si ho v 7. kole Washington

Las Vegas 29. júna (TASR) - Miroslav Šatan mladší bol jediný draftovaný slovenský hokejista v tomto roku. V 7. kole si ho z celkového 212. miesta vybral klub NHL Washington Capitals.



Osemnásťročný útočník je syn kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana. V uplynulej sezóne nastupoval v juniorke Slovana Bratislava, kde v 26 zápasoch nazbieral 30 bodov za 14 gólov a 16 asistencií. Presadzoval sa aj v slovenskej reprezentácii do 18 rokov, predstavil sa i na MS tejto vekovej kategórie, kde si v siedmich stretnutiach pripísal štyri body (0+4).



Šatan ml. bol najvyššie zo Slovákov aj vo finálnom preddraftovom rebríčku Centrálneho skautského úradu (CSS), 201 cm vysoký center figuroval medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe na 51. priečke. Až za ním boli obrancovia Samuel Kupec (67.), Adam Beluško (132.) a Jakub Harvánek (134.). Tých si profiligové kluby napokon nevybrali, rovnako ani útočníka Serváca Petrovského. Devätnásťročný útočník mal nádej, že by mohol absolvovať draft druhýkrát, po prvý raz bol draftovaný v roku 2022 v 6. kole Minnesotou, no s Wild zmluvu nepodpísal.