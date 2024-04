Pomôžu nám hráči z NHL? Šatan má pozitívne správy zo zámoria

Humenné 12. apríla (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan má pozitívne informácie od potenciálnych reprezentantov z NHL. Z adeptov, ktorí by vzhľadom na koniec klubovej sezóny po základnej časti prichádzali do úvahy pre MS (10.- 16. mája), sa pre rodinné dôvody ospravedlnil iba útočník Arizony Miloš Kelemen. Reprezentanti v nedávnych dvojzápasoch proti Švajčiarsku (3:0, 5:3) potešili trénerov a do ďalšieho bloku záverečnej prípravy nastúpi tím iba s minimálnymi zmenami.



V základnej časti NHL nastúpilo 11 Slovákov, z ktorých má istú účasť v play off iba Erik Černák z Tampy Bay. Vedenie reprezentačného tímu okrem Kelemena nepočíta ani s útočníkom Adamom Ružičkom, zvyšná osmička by sa v národnom mužstve mohla objaviť. "Nebudem ešte hovoriť konkrétne mená, no už prebehla nejaká komunikácia s hráčmi z NHL. Vidím to pozitívne, hráči chcú prísť. Jediný, ktorý sa ospravedlnil, je Miloš Kelemen, ktorý má na to rodinné dôvody. Ostatní prejavili vôľu prísť v prípade, že budú zdraví a nebudú hrať v play off. Keď sa skončí základná časť NHL, tak otvoríme konverzáciu s nimi a budeme priebežne informovať o tom, kto príde. My dovtedy musíme absolvovať rôzne procesy, ktoré sú s tým spojené vrátane hráčskych poistiek," prezradil generálny manažér reprezentačného tímu a prezident SZĽH.



Slováci začali záverečnú fázu prípravy víťaznými zápasmi v Humennom, keď zdolali Švajčiarov 3:0 a 5:3. "Tieto zápasy ukázali, že sme si vybrali veľmi dobré miesto. Ľudia to ocenili, odchádzali spokojní a myslím si, že spokojní sú aj tréneri s výkonmi hráčov. Zatiaľ to s kádrom vyzerá tak, že pre ďalší týždeň prípravy nastanú iba menšie zmeny. Nahradíme zraneného obrancu Dávida Mudráka a zmena nastane aj v bránke," poznamenal Šatan. Okrem hráčov z NHL by sa k tímu mohla pripojiť aj dvojica útočníkov zo švédskeho Leksandu Peter Cehlárik a Marek Hrivík: "Potrebovali oddych, no myslím si, že po zápasoch s Nemeckom by sa už mali pripojiť k tímu."



Okrem Mudráka nebude v ďalšom týždni, ktorý odštartuje pondelňajším zrazom v Bratislave a skončí dvomi zápasmi proti domácemu Nemecku, pokračovať ani brankár Filip Belányi. V zápasoch so Švajčiarskom sa do bránky nedostal, od pondelka ho nahradí Matej Tomek. Pred piatkovým duelom zarezonovala správa o podpise zmluvy medzi Oliverom Okuliarom a klubom NHL Florida Panthers. Útočník však o tejto téme príliš nechcel hovoriť: "Nechcem sa k tomu teraz vyjadrovať. Som za to rád, ale teraz som v reprezentácii. Tá je teraz prvoradá a sústredím sa na to."



Za najlepšieho slovenského hráča v druhom prípravnom zápase so Švajčiarskom vyhlásili útočníka Martina Faška-Rudáša. V stretnutí sa prezentoval dvomi gólmi, dva kanadské body zaznamenal aj pri štvrtkovom víťazstve 3:0 (1+1). Cenu pre najlepšieho hráča zápasu si však neprebral, keďže v stretnutí predčasne skončil pre zranenie. To by mu však nemalo brániť v ďalšom pokračovaní v tíme. "Dostal tečovanú prihrávku od Sama Takáča a puk mu skončil priamo na tvári. Má tam veľkú ranu, museli mu to šiť niekoľkými stehmi. Tak to v hokeji býva. Čokoľvek, čo sa zašije, nie je zranenie. Mal by s nami pokračovať, teda v prípade, že bude naďalej v našom výbere. Musíme brať do úvahy viacero faktorov vrátane zdravotného stavu hráčov. Cez víkend sa rozhodneme, s akou zostavou pôjdeme do týždňa, ktorý vyvrcholí zápasmi s Nemeckom," poznamenal asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.