Šatan: Máme plány, aby sme pomohli ženskému hokeju

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 16 rokov siahali na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) na triumf, napokon však získali strieborné medaily. Po návrate z talianskeho Udine vyzdvihol úspech mladých hráčok aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, ktorý verí, že okolo Nely Lopušanovej vyrastie silná generácia.



Talentované hokejistky ovládli najskôr základnú skupinu a následne vyradili favorizované Fínky. Na ceste za zlatom ich zastavili až české reprezentantky, proti ktorým držali remízový stav 1:1 až do 45. minúty, no napokon prehrali 1:4. Šatan očakáva, že výber, ktorý v Taliansku ukázal potenciál, bude nosným pilierom reprezentácie aj v budúcnosti. Zároveň podotkol, že SZĽH pracuje na zvyšovaní popularity ženského hokeja. "My v SZĽH máme plány, aby sme pomohli ženskému hokej. Mali sme totiž pocit, že v minulosti sa na ženský hokej trochu zabudlo. Mali sme veľmi dobré šampionáty v osemnástke aj v šestnástke. Verím, že ženský hokej sa bude na Slovensku zlepšovať, zároveň verím, že tieto dievčatá budú nositeľky kvality," uviedol šéf slovenského hokeja.



Najväčší ošiaľ v ženskom hokeji spôsobila vo svete počas januára Nela Lopušanová. Ešte len 14-ročná hráčka sa predviedla najskôr na svetovom šampionáte do 18 rokov, kde bola najproduktívnejšou hráčkou s 12 bodmi (9+3). Rovnako sa jej darilo aj v nižšej kategórii, kde nazbierala tiež 12 bodov (6+6). Podľa vlastných slov ju súperky strážili oveľa viac, ako tomu bolo na MS do 18 rokov. Aj na EYOF ju vyhlásili za najlepšiu útočníčku.



"Turnaj dopadol veľmi dobre, neustále sme sa podporovali a držali spolu. Fyzicky aj mentálne to bolo dosť náročné. EYOF bol pre mňa ťažší, pretože si na mňa hráčky dávali pozor a nemala som toľko priestoru na ľade," povedala na tlačovej konferencii Lopušanová, ktorá čelí obrovskému záujmu verejnosti a médií. V polovici januára si ju dokonca na webe eliteprospects.com vyhľadalo viac užívateľov, ako hviezdneho hráča zámorskej NHL Connora McDavida: "Je to super, veľmi mi to lichotí, ale nezameriavam sa na to. Snažím sa zostať pri zemi a neustále na sebe pracovať."



Podľa Šatana musí veľký talent slovenského hokeja ustáť mediálny tlak a neopustiť vytýčenú cestu. "Chceme, aby sa ženský hokej na Slovensku rozvíjal. Mediálny záujem o Nelu, ktorá sa stala hlavnou tvárou slovenského ženského hokeja, je veľký. Tak, ako Nela sama povedala, má pred sebou ešte dlhú cestu a má čo zlepšovať. Určite sa bude snažiť, aby jej mediálny záujem nespomalil rast a ani ju z cesty neodviedol a maximalizovala svoj potenciál. Verím, že okolo Nely a dievčat, ktoré sú tu, vyrastie silná generácia," povedal Šatan, ktorý uviedol, že v horizonte desiatich rokov je cieľom SZĽH zdvojnásobiť počet hráčok v ženskom hokeji.