Šatan napriek prehre s Kanadou cíti hrdosť: Je na čom stavať

Slovenský hráč Samuel Honzek (vľavo) bojuje o puk s Kanaďanom Nolanom Allanom v druhom prípravnom zápase Kanada – Slovensko pred majstrovstvami sveta juniorov do 20 rokov v kanadskom meste Moncton 21. decembra 2022. Foto: TASR - AP

Bratislava 3. januára (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan s napätím prežíval zápas, v ktorom slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov takmer pokorila favorizovanú Kanadu vo štvrťfinále juniorského šampionátu. Hoci prehrala 3:4 po predĺžení, podľa Šatana môže byť hokejová verejnosť na výkony mladíkov právom hrdá.Slováci v nočnom štvrťfinálovom vystúpení proti Kanade dvakrát zmazali dvojgólové manko súpera. V záverečnej tretine gólom Libora Nemca vyrovnali na 3:3 a poslali duel do predĺženia. V ňom mohol poslať puk do odkrytej kanadskej bránky Servác Petrovský, ale na dvakrát neuspel. Vzápätí ukázal svoje majstrovstvo kanadský supertalent Connor Bedard a rozhodol nielen o triumfe "javorových listov" 4:3 po predĺžení, ale aj o ich postupe do semifinále. Slovákom zostali oči pre plač.uviedol Šatan pre portál hockeyslovakia.sk.Slováci najskôr v úvodnom vystúpení na turnaji podľahli Fínom 2:5. Následne však prekvapili favorita na zlato a USA zdolali 6:3. Triumfom 3:0 nad Lotyšskom si zabezpečili istotu účasti vo štvrťfinále. V záverečnom skupinovom súboji viedli nad Švajčiarmi 3:1 po dvoch tretinách, no duel nedotiahli do zdarného konca a napokon prehrali 3:4 po nájazdoch. Pripravili sa o možnosť prvýkrát na juniorských MS vyhrať základnú skupinu a dostať do štvrťfinálových bojov papierovo slabšie Nemecko. Napokon z toho bola Kanada a príbeh so smutným koncom napriek heroickému výkonu.pokračoval Šatan a dodal:Slovenský hokej má za sebou druhú ťažkú štvrťfinálovú prehru na veľkom fóre za uplynulých osem mesiacov. V máji 2022 odohrala mužská reprezentácia skvelý duel s Fínskom, no s neskoršími svetovými šampiónmi napokon prehrala 2:4. Dvadsiatka siahala na ešte väčší zázrak proti dominantnej Kanade s Bedardom na čele. Od zázraku ju delili centimetre pri veľkej šanci Petrovského v predĺžení. Napokon z toho bola druhá krutá prehra, tentoraz v pomere 3:4.doložil Šatan.