Šatan o mladej krvi v reprezentácii: Sme zvedaví na všetkých

Na snímke slovenský tréner Craig Ramsay počas prvého zápasu Fortuna Classic Slovensko – Nemecko na Zimnom štadióne v Banskej Bystrici 5. februára 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas brífingu slovenskej hokejovej reprezentácie v posledných dňoch prípravy na majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku 6. mája 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája (TASR) - Mladý tím, ale húževnatý. Také je hodnotenie generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie a šéfa zväzu (SZĽH) Miroslava Šatana pred štartom majstrovstiev sveta vo Švédsku. Na severe Európy bude Slovákom chýbať viacero opôr, Šatan však verí, že aj bez nich sa reprezentácia nestratí.Okrem opôr bude na šampionáte chýbať aj hlavný tréner Craig Ramsay. Kanadský kouč musel pre zápal pľúc podstúpiť hospitalizáciu a vedenie reprezentácie tak muselo rýchlo reagovať. Šatan oslovil Vladimíra Országha, trénera Banskej Bystrice.povedal Šatan.Országh začal svoje pôsobenie prehrami v dvojzápase vo Švajčiarsku, potom prišla prvá domáca prehra v Piešťanoch s Nemeckom. Odvetu však už Slováci zvládli. Následne prehrali oba zápasy s Čechmi, no generálka už im vyšla na výbornú. Vo Zvolene zdolali Francúzsko 4:2 a 8:1. V druhom zápase sa blysli najmä mladíci Adam Sýkora, ktorý strelil hetrik, prvé góly v národnom tíme dali Dalibor Dvorský a Samuel Honzek, ich spoluhráč z útoku Martin Chromiak mal asistenciu.dodal Šatan.Šéf zväzu ešte uviedol, že je sám zvedavý na to, ako sa s príležitosťou popasujú nielen spomenutí mladíci.Vedenie národného tímu nezapíše v dejisku šampionátu na súpisku všetkých 25 hráčov, čakať bude ešte na to, ako sa vyvinie situácia v AHL. V hre je príchod Pavla Regendu, Samuela Kňažka a prípadne Olivera Okuliara. „uzavrel Šatan.