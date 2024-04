Šatan o posilách z NHL: Po zápasoch v Nemecku budeme informovať

Bratislava 17. apríla (TASR) - Na budúci týždeň by sa na zraze slovenských hokejistov mohli objaviť prvé posily z NHL. Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan uviedol, že na MS počíta realizačný tím s Pavlom Regendom, pri ďalších hráčoch musia čakať. Zdôraznil však, že všetci deklarovali ochotu štartovať na šampionáte v Česku (od 10. do 26. mája).



"Dnes odišlo mužstvo do Nemecka a potom budeme informovať verejnosť o tom, kto nás posilní. Ale všetci chcú reprezentovať. Ak nebudú mať iné klubové povinnosti, mali by prísť. Na ďalšom zraze budeme určite informovať, aký je stav a kedy sa hráči budú môcť pridať a či majú nejaké zdravotné problémy. Zatiaľ nemáme viac informácií," uviedol Šatan.



Sezóna sa skončila pre Pavla Regendu a Jakuba Demeka, oboch má realizačný tím pod dohľadom: "Oboch určite preberieme po zápasoch v Nemecku. S Palom to vyzerá nádejne, predpokladám, že uvidíme aj Demeka. Ale ešte budú mať slovo tréneri," dodal Šatan.



Krok od vyradenia z play off v AHL je Kitchener, kde pôsobí Filip Mešár, rovnako aj Sudbury, ktorého dres si oblieka Dalibor Dvorský. Oba tímy prehrávajú v sériách 0:3. K nim Šatan povedal: "Mladých hráčov je oveľa lepšie zaradiť do prípravy skôr, tak ako Petrovského. Lebo potom prídu Cehlárik, či Hrivík a to už bude viac o ladení ako o skúšaní. Nie je to nemožné, ale v druhých dvoch týždňoch prípravy menej pravdepodobné. Naviac máme ešte zápasy v Nemecku a tam môžu viacerí potvrdiť formu a miest bude menej."



S Hrivíkom vyzerá situácia lepšie ako pred týždňom, tridsaťdvaročný útočník sa na konci sezóny vo Švédsku nepríjemne zranil. "Marek verí, že sa dolieči, dostane priestor na regeneráciu. Uvidíme, ako sa bude cítiť," uzavrel Šatan.