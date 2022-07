Šatan o triumfálnom drafte NHL: Je to čiastkový úspech

Na snímke v popredí prezident SZĽH Miroslav Šatan a draftovaní hokejisti, vzadu vľavo Adam Žlnka, druhý sprava Adam Sýkora a vpravo Šimon Nemec. Foto: TASR - Milan Kapusta

Poprad 26. júla (TASR) - Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan si pochvaľuje trendy v mládžníckom hokeji, ale triumfálny výsledok nedávneho draftu NHL nepreceňuje. Slovenský hokej zaznamenal historický výsledok vo výbere talentov, keď si zámorské kluby vybrali šesť Slovákov, z toho troch v prvom kole.Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Adama Sýkoru, Serváca Petrovského a Adama Žlnku Šatan pozval na utorkovú tlačovú konferenciu v Poprade. "zdôraznil šéf SZĽH.Polovica hráčov, ktorých si vybrali tímy NHL, odohrali minulú sezónu v slovenskej extralige. Dres Popradu obliekal útočník Filip Mešár. V Nitre pôsobili obranca Šimon Nemec a útočník Adam Sýkora. Šatan ocenil, že kluby dávajú príležitosti mladým hráčom, hoci na začiatku to bolo ináč: "."Najvyššie draftovým slovenským obrancom je Šimon Nemec, ktorého si z druhého miesta v 1. kole vybral klub New Jersey Devils. Mladý obranca už mal aj kontakt s hráčmi z NHL-tímu: "," povedal Šimon Nemec. Podľa neho sa v zámorí obranca presadí ťažie ako útočník. V minulej sezóne nazbieral v drese Nitry v základnej časti a play off 43 bodov a veľa si od neho budú sľubovať aj v New Jersey. "," doplnil Nemec. Mladý obranca cestuje do zámoria až na nováčikovský kemp, preto sa bude ešte pripravovať doma v Liptovskom Mikuláši.V prvom kole si až dvoch Slovákov vybral najslávnejší klub Montreal Canadiens. Okrem draftovej jednotky Juraja Slafkovského aj Popradčana Filipa Mešára. Útočník bol voľbou číslo 26: "," vyznal sa Mešár. V minulej sezóne hráč HK Poprad zatiaľ nevie, kde bude pôsobiť v budúcom ročníku a čaká na stanovisko Montrealu: