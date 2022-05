Šatan obhájil post prezidenta SZĽH, vo voľbách zdolal Jurinyiho

Bratislava 9. mája (TASR) - Miroslav Šatan zostáva naďalej na poste prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V pondelňajších voľbách, ktoré sa uskutočnili v rámci Kongresu SZĽH, zdolal jediného protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho.



Šatan získal vo voľbách 232 hlasov, Jurinyi 139. Delegáti na pondelňajšom zasadnutí Kongresu SZĽH odovzdali 80 volebných lístkov, pričom všetky boli platné. Nové štvorročné funkčné obdobie začne šéfovi zväzu plynúť od 27. júna 2022.



Šatan stojí na čele SZĽH od júna 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Už od leta 2017 pôsobí aj ako generálny manažér reprezentácie. Jurinyi okrem postu riaditeľa HK Poprad zastával aj pozíciu člena Výkonného výboru SZĽH, už pred voľbou prezidenta sa však opätovnej kandidatúry do VV vzdal.



Kongres sa mal konať už v marci, no nebol uznášaniaschopný. K hlasovaniu o hlavných bodoch ani neprišlo, keďže sa neprezentoval dostatočný počet klubov, hoci ich zástupcovia boli prítomní. Pri prezentácii delegátov sa nenašla potrebná dvojtretinová väčšina hlasov od všetkých riadnych členov SZĽH. Ako dôvod uviedli, že nebolo jasné, ktorý delegát bude mať koľko hlasov. Delegáti klubov z jednotlivých súťaží majú rozdielny počet hlasov, a keďže sa kongres uskutočnil v priebehu sezóny, nebolo podľa nich jasné, či sa budú hlasy počítať podľa aktuálneho ročníka alebo posledného skončeného. O novom termíne kongresu rozhodol Výkonný výbor SZĽH 7. apríla.



Opakovaný kongres sa už teda konal po sezóne, len štyri dni pred začiatkom MS vo Fínsku. Tentoraz bol už uznášaniaschopný, z prítomných 81 delegátov s celkovým počtom 372 hlasov sa prihlásilo 79 delegátov s 357 hlasmi. Prítomní zástupcovia klubov si následne schválili kongresový program a rokovací poriadok. V ňom došlo k úprave, voľba prezidenta a voľby do orgánov SZĽH sa uskutočnili prostredníctvom tajného hlasovania s využitím papierových lístkov.



Po voľbe pracovných skupín nasledovala prezentácia správy prezidenta SZĽH od Šatana. Miroslav Lipovský predniesol správu o činnosti Výkonného výboru SZĽH a Jaromír Šmátrala správu o činnosti Dozornej rady SZĽH. Po obedňajšej prestávke delegáti schválili úpravu definície vekových kategórii pre prebiehajúci olympijský cyklus. Zmena príde do praxe na začiatku sezóny 2022/2023. V novom modeli už nefiguruje kategória "kadeti" ani príslušná "liga kadetov". Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov.



Následne delegáti odsúhlasili rozpočet na rok 2022. Ako uviedol web SZĽH, hokejové hnutie bude hospodáriť najmä s príspevkom od ministerstva školstva, ktorý bude vo výške 9,5 miliónov eur. Z roku 2021 disponuje zväz ušetrenou čiastkou 1,2 milióna eur. Rozpočet tiež počíta s komerčným zdrojmi vo výške 1,2 milióna eur za marketingové práva a štartovným vo výške 536-tisíc eur. Po prerokovaní výročnej správy SZĽH za rok 2020 nasledovali body spojené s voľbou prezidenta SZĽH a voľbami do orgánov SZĽH. Nové štvorročné funkčné obdobie členov orgánov SZĽH začne plynúť 27. júna 2022.