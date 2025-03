Šatan po absolvovaní prehliadky Bratislavy s delegátmi: Majú prehľad

Bratislava 6. marca (TASR) - Zástupcovia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) hodnotia pozitívne projekt kandidatúry Slovenska na usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2029. Na stretnutí po obhliadke Bratislavy ako potenciálneho hostiteľského mesta poznamenali, že pred oboma stranami je ešte množstvo práce. K rozhodnutiu by malo prísť na májovom kongrese v Štokholme.



Návšteva čelných predstaviteľov IIHF je jeden z krokov kandidatúry Slovenska na usporiadanie MS 2029. Po spoločnom stretnutí v sídle IIHF si najskôr obzreli Košice a následne Bratislavu. "V stredu sme mali krátky brífing v Košiciach, bola prehliadka ubytovacích možností a štadióna. Teraz sme zopakovali podobnú vec v Bratislave. Videli sme štadión, stretli sme sa s ľuďmi, ktorí nám ukázali všetky veci, ktoré sa zmenili od roku 2019. Povedali nám o veciach, ktoré sa plánujú do budúcna a pozreli sme si hotely. Páni asi majú prehľad, čo je v Bratislave možné a, samozrejme, máme dve skúsenosti z minulosti," zhodnotil na brífingu štvrtkový program prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Proces prezentácie Slovenska ako kandidujúcej krajiny na organizáciu MS 2029 absolvovali zástupcovia IIHF a SZĽH. "Ako člen delegácie môžete tu na Slovensku cítiť vášeň pre hokej. Je to hokejová krajina a všade to vidíte. To je najdôležitejšie, že hokej je tu žiadaný a SZĽH stojí o organizáciu MS. Som veľmi nadšený, bol to skvele strávený čas. Čo sa týka kandidatúry, tak máme z nej pozitívne dojmy. Všetko bolo načas, precízne a je tam veľa možností. Je úžasné, ako sa v oboch mestách posunul hokej. Z pohľadu IIHF to bola radosť, ale je pred nami ešte veľa roboty. Požiadavky na organizáciu MS sú náročné, budeme si musieť teda sadnúť a nájsť cestu. MS v hokeji sú najväčšie podujatie na svete, ktoré sa koná na ročnej báze. Je to pre nás všetkých veľká výzva. SZĽH pripravil peknú prihlášku a veľmi peknú prezentáciu," prezradil svoje dojmy Franz Reindl, člen Rady IIHF a predseda komisie pre podujatia a šampionáty.



Definitívne rozhodnutie, či sa uskutoční svetový šampionát v roku 2029 na Slovensku, sa uskutoční v priebehu tohtoročných MS. "Prezentáciu sme podali v nejakej forme, ale asi ju bude potrebné rozpracovať do ďalšej fázy viac do detailov. Samozrejme, je veľmi ťažké odhadnúť náklady. Na to teraz budeme mať krátky čas, do mája. S pánmi z IIHF budeme komunikovať, zoberieme si od nich rôzne úlohy a pripomienky, ktoré budú organizačného charakteru. Budeme potrebovať, rovnako ako v minulosti, pri organizácii dvoch úspešných MS, pomoc vlády, primátorov a rôznych zložiek, čiže pôjde o tímovú prácu. Budeme ako SZĽH potrebovať pomoc od ľudí a organizácií, aby táto kandidatúra mohla byť úspešná. Všade sú všetci nastavení pozitívne a čaká sa na to, ako kandidatúra dopadne. Chcú pomôcť rôznymi spôsobmi, aby sa tu táto udalosť mohla uskutočniť," dodal Šatan.



Prezident SZĽH zhodnotil aj stav Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave: "Má novú kocku a hala sa drobnými zmenami sústavne vylepšuje. Hala je určite vyhovujúca, drobné zmeny tam nastanú. Nemal by tam byť žiaden problém." Rok 2029 bude zároveň významným míľnikom pre slovenský hokej, keďže oslávi 100 rokov existencie organizovaného hokeja na Slovensku. "Hokej patrí u nás k najpopulárnejším športom a bolo by skvelé, keby sme mohli opäť hostiť hokejový šampionát. Organizáciu takéhoto športového podujatia považujem zároveň za výbornú príležitosť ukázať svetovej hokejovej verejnosti naše hlavné mesto. Budem držať palce, aby sme s kandidatúrou uspeli," citovala oficiálna stránka SZĽH primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla.