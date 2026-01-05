< sekcia Šport
Šatan skóroval pri výhre Shawiniganu
V OHL dvakrát prihrával na gól útočník Ján Chovan, Sudbury však prehralo s North Bay 2:5.
Autor TASR
New York 5. januára (TASR) - Slovenským hokejistom sa bodovo darilo v nižších zámorských súťažiach. Útočník Miroslav Šatan ml. pomohol gólom v QMJHL pri výhre 5:2 Shawiniganu nad Rouyn-Norandou. V rovnakej súťaži prispel dvoma asistenciami útočník Andreas Straka k triumfu Quebecu nad Drummondvilleom 5:4 po predĺžení. Na strane zdolaných sa prezentoval asistenciou obrana Filip Kovalčík.
V OHL dvakrát prihrával na gól útočník Ján Chovan, Sudbury však prehralo s North Bay 2:5. V USHL prišlo na súboj slovenských brankárov, Leo Henriquez vychytal víťazstvo Green Bay nad Des Moines 2:1, za ktorý chytal Alan Lenďák.
